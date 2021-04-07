周二歐聯8強首回合，皇家馬德里主場迎戰利物浦，成功複製了18年歐聯決賽，3:1擊敗紅軍捧盃的比數，取得領先優勢。皇馬今仗先有隊長拉治奧拉莫斯因傷缺陣，另一中堅華拉尼陣前又確診武漢肺炎要隔離，與當年冠軍防線相比完全是面目全非，賽前不少人都擔心，皇馬能否抵擋矢志復仇的紅軍、以穆罕默德沙拿為首的進襲，恍惚世人已經忘記了......其實紅軍防線同樣殘缺不堪，失去華基爾華迪積克(VVD)及祖高美斯兩大中堅後的利物浦，再一次為防線犯錯付上代價。

18年歐聯決賽，紅軍王牌沙拿在決賽被拉莫斯弄傷成為賽後焦點，但該場決賽紅軍輸1:3，同時亦因門將卡利奧斯兩度派膠所致。事隔接近3年，兩軍再在歐聯八強相遇，雖然紅軍門將已換上表現較為穩健的艾利臣比加，但今仗紅軍卻犯了三大錯誤。

基達久疏戰陣高普「排錯陣」

首先是領隊高普「排錯陣」，意外地在這場大戰中於中前場作出調動，除了收起防守性較強的羅拔圖法明奴，將狀態低沉的沙迪奧文尼，因遷就左翼鋒迪亞高祖達頂上箭頭位置外，今季長期受傷患困擾、自2月復出後只曾一次正選的中場拿比基達，意外地獲得信任，然而拿比基達今仗表現沉寂，導致球隊如同少踢一人中場「輸晒」之餘，更未好好阻擋「對位」的卻奧斯，任由對方施放長傳直插紅軍防線，在完上半場前便被換走。

賽後領隊高普解釋指，拿比基達在訓練中表現佳，認為這名中場可以為紅軍帶來「特別的東西」，需要他轉身、引球推進、射門等進攻多於防守的工作，然而紅軍上半場錄得0次起腳的數據，已足證基達起不了高普心目中的串連作用，提早將他換走亦證明高普否定了賽前的想法，「排錯陣」非常明顯。

阿諾特兩犯錯如卡利奧斯上身

另外兩大錯誤都與右閘阿歷山大阿諾特有關，紅軍第一個失球源自他與中堅尼達利菲臘斯距離過遠，被對方快馬雲尼斯奧斯祖利亞把握二人的空位入攝射入，第二個失球則是阿諾特頭槌回傳入自己禁區，被皇馬中場馬高阿辛斯奧輕鬆挑過門將艾利臣射入。

上場利物浦作客3:0擊敗阿仙奴，該場阿諾特防守壓力不大，結果他成功發揮自己的進攻天份為球隊送上助攻，賽後被高普大讚是獨特的天才及組織者，認為他理應入選英格蘭國家隊參加歐國盃；然而數日後，今場歐聯卻完全展現出阿諾特攻強於守、位置感、危機感、受壓下表現不佳的特質，賽後就連前利物浦守衞加歷查，亦恨批阿諾特站位犯錯，鬧爆阿諾特「防守好像不是他的工作」。

中堅質素差隊友不敢放膽進攻

事實上，紅軍防線不是第一日出現問題，自VVD及祖高美斯兩大中堅重傷缺陣後，一度以大將法賓奴泰華利斯頂替，但在隊長佐敦軒達臣同時缺陣下，紅軍中場的統治力便會大大減低，故高普近期已將法賓奴推回中場線，起用兩名小將尼達利菲臘斯及奧辛卡巴克擔正，這樣卻導致防線未有一名領軍人物，沒有人能喝斥阿諾特做好防守。

現時紅軍這兩名中堅質素與VVD相差甚遠，尼達利菲臘斯上季還在德乙史特加效力，奧辛卡巴克更是在冬窗於德甲包尾隊史浩克04購入，二人就連自身的防守任務也自顧不暇，更遑論充當起領軍或喝令隊友的責任。前利物浦前鋒奧雲賽後坦言，「現時這支利物浦已不敢如以往般向前壓上」，前曼聯中堅里奧費迪南亦同意稱：「他們不敢只留下兩名中堅，這支球隊之前能夠飛躍，是因為他們不必擔心身後的事情。」現時紅軍防線卻犯錯不斷，導致其他球員不敢放膽進攻，陷入現時紅軍「攻不銳，守不穩」的格局。

絕地反勝有前科出線仍未絕望

不過，利物浦球迷又不必太過絕望，事關今仗紅軍獲得一個作客入球，歐聯史上曾有4支球隊，首回作客輸1:3的情況下仍能反勝（見附表），且紅軍素有絕地反勝的特質，當中包括05年歐聯決賽的伊斯坦堡奇跡，以及19年歐聯四強首回合0:3落後給巴塞隆拿，次回合回到晏菲路贏4:0殺入決賽最終捧盃。且看今季英超已衞冕失敗、歐聯成為最後捧盃希望的紅軍，次回合回到「聖地」晏菲路主場，料皇馬將大軍退守求力保勝局，到時要「焗攻」的紅軍不用再顧慮太多防守，能否再一次創造奇跡。

文：尊嘉

歐聯淘汰賽史上（首回合作客落後1:3）反勝出線表

球季 首回合賽果 次回合賽果

14/15年八強 波圖3:1拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑6:1波圖

13/14年八強 巴黎聖日耳門3:1車路士 車路士2:0巴黎聖日耳門

11/12年16強 拿玻里3:1車路士 車路士4:1拿玻里（加時）

99/00年八強 車路士3:1勝巴塞隆拿 巴塞隆拿5:1勝車路士（加時）

前者主場

資料來源：歐聯官網

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