香港的女子百米飛人，在大師姐兼紀錄保持者林安琪帶領下，有不少「千禧後」小師妹蓄勢待發，大家衝着安琪在2019年4月刷新的100米跑港績11秒62努力，未來一年女子短跑應該很精采。

跟師姐林安琪同為德望中學出身的陳佩琦，坦言師姐是個好榜樣：「近年睇到師姐一直忍住傷患堅持訓練、比賽，佢破到（港績）嗰陣真係戥佢高興，呢個紀錄具亞洲水平，代表香港田徑進步緊，我哋作為其中一分子都感到好鼓舞。」林安琪在2019年4月的多哈亞錦賽100米跑初賽以11秒62刷新港績，舊紀錄足足塵封廿多年，是陳秀英及溫健儀的11秒73，安琪本月底滿29歲，期望她在5月香港錦標賽重出江湖。

另一位千禧後學界女飛人、20歲的梁詠曦，她在2019年3月學界D1，在100米以12秒25及200米以25秒46擊敗陳佩琦，現時是浸大副學士一年級生的她，曾於2019年中跑過個人最佳的12秒04。跟佩琦同讀理大副學士的梁筠宜，在上月兩場比賽，包括季前測試賽及系列賽一，包辦2站100米跑冠軍，時間分別是測試賽的12秒63以及系列賽一的12秒16 ，這位快21歲的小將，曾跟佩琦出戰2017全運及2018雅加達亞運。