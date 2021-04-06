周三另一場歐聯八強首回合大戰，葡超波圖在西班牙中立場對英超車路士。波圖上圈淘汰祖雲達斯，證明有一定戰鬥力，然而波圖就算在級數較低的本土聯賽，自1 月中起已未曾單場攻入2 球以上，踢法傾向保守；同樣地，車路士自杜曹季中上任後，同樣採取保守戰術，15 場賽事多達13 場開「細」，料雙方今仗踢得謹慎，「入球大細」[2.5 球] 的「細」穩開。（球賽編號：星期三27；now644、有線662 及無綫myTV Super800 台明日3:00am 直播）

波圖上圈憑較多作客入球淘汰祖雲達斯，然而數據顯示，波圖形勢上遭祖記全面壓制，不論射門數字及控球率，波圖均遠遠輸給祖記，料自知實力不及歐洲列強的波圖，今仗亦將會繼續貫徹放棄控球，傾向保守踢法。事實上該隊火力亦不算強，自1 月中起已連續19 場未能攻入2 球以上，葡超班霸氣勢盡失，今仗更有上圈次回合對祖記梅開二度的中場沙治奧奧利華拉及箭頭達利美停賽。

車路士上仗英超主場面對西布朗，在堤亞高施華被逐後慘敗2:5，錄得杜曹上任後首場敗仗，以及第2 次開「大」及失1球以上，故筆者認為該場賽事偶然性極大。

賽後雖爆出後衞魯迪格與後備門將阿列沙巴拿加在訓練中「講手」，杜曹在周二記者會中亦承認事態嚴重，但強調二人已經和好，沒有人受處分，料無損士氣。

車路士上圈2 回合對馬德里體育會分別勝1:0 及2:0，料今仗回歸歐戰，藍戰士將重現保守戰術，特別上場首度慘失五球，今仗肯定打醒十二分精神，更有利開「細」。

文：尊嘉