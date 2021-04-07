利物浦周二在歐聯8強首回合作客以1:3不敵皇家馬德里，狀態欠佳的紅軍早於上半場已經落後至0:2，創下16年來歐聯半場最差紀錄。除了後防失誤，紅軍整個上半場更沒有一腳射門，是自2014年以來首次，湊巧的當時對手亦是皇馬，似乎這支「銀河艦隊」成為了紅軍的剋星。

紅軍今戰早於上半場27分鐘失守，被雲尼斯奧斯祖利亞在禁區內起腳射入，落後1:0。9分鐘後又有阿歷山大阿諾特解圍失誤「送大禮」，造就馬高阿辛斯奧在門前將皮球送入網，紅軍落後到0:2，是球隊16年來歐聯上半場最差紀錄，他們上一次歐聯淘汰賽半場落後兩球，已是2005年決賽對陣AC米蘭的賽事，當時紅軍上半場已失了3球。除了防守出錯，紅軍上半場更無一個像樣的攻勢，整個半場都沒有一腳射門，他們上次歐聯半場沒有射門，已是超過7年前、在2014年11月同樣是對陣皇馬的賽事。

領隊高普今場起用畿內亞中場拿比基達作為正選，但後者今季只為紅軍在國際賽事兩次正選上陣，他又罕見地在上半場尾段就作出換人決定，在42分鐘換走拿比基達，以堤亞高艾簡達拿入替，引發外界討論高普的出人戰術。高普賽後就解釋為何這麼快換走拿比基達，他顯得不太高興，並強調這只是一次技術調動：「這不是一宗大新聞，坦白說我不太喜歡這樣。只是因為拿比基達不在狀態，他亦非唯一一個，我們是需要他的。這只是個換人戰術，那時我還想換更多人，但幸好我最後沒有。」

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