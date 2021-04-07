湖人周二常規賽作客以110:101擊敗速龍，正選中鋒馬克加素（Marc Gasol）攻入今季新高13分，在今場勝仗扮演一個重要角色。不過湖人教練禾高（Frank Vogel）賽後就表示，球隊的先發首選仍然是新兵杜蒙特（Andre Drummond），加素對於自己將淪為邊緣人感到難過，仍表示會全力支援球隊。

禾高教練表示，湖人簽入杜蒙特就是為了讓他出任正選，雖然他知道加素今季一直努力表現自己。他在湖人贏球後表示：「我們會讓杜蒙特擔任正選，這是球隊簽下他的原因，我們需要他上陣一段頗長時間，去熟悉我們的體系。餘下來的常規賽場數不多，之後便要打季後賽，因此他會成為我們的正選中鋒。加素的表現如何不會影響這個決定。」加素今場攻入季內新高13分，另有9籃板和4封阻亦追平今季新高，是役表現相當全面，但禾高指其表現不會影響杜蒙特的正選位置。

加素上周曾向記者表示，杜蒙特的加盟對他來說「是顆很難嚥下的藥丸」，但他仍會盡全力支援球隊，他說：「我已經準備好，我要告訴你們：我會為球隊全力以赴，當我號碼被叫上，我就會準備好。我明白我們要讓杜蒙特習慣大家平時做的事，亦要等待兩位球星（勒邦占士和安東尼戴維斯）回歸，他們這個組合需要火花，無論任何事我都準備好，無論只是5分鐘或是10分鐘，即使是甚麼位置也好，即使有些晚上我沒機會上陣，我都會準備好，我已許下這承諾。」

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