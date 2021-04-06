球證執法水準經常受到球圈人士和球迷批評，究竟如何提升本地裁判執法水平，其實多年來除了向足總投訴和不停投訴之外，各足球持份者也沒有一個具建設性的提議去解決問題。其實球證執法水平高或低並不只是單方面的問題，究竟其實職球員和球迷中，有多少人對球例真正熟悉和了解？

好多比賽中的爭拗大多是源於球員對球例的不熟悉，其實球例每年都會有輕微改動，就算是在球圈打滾多年的球會高層或球員其實對球例都不一定熟悉，大部份都只憑過往經驗去釐定球證判決對錯。所以大家除了要求足總在球證培訓方面加強外，其實球隊職球員對球例知識方面亦同樣需要提高，雙方才能容易取得判決上的共識和體諒，亦可減少球場上的爭拗。

以我個人建議，首先足總裁判部應加入前職業球員作為顧問，定期作出檢討，特別對一些受爭議的球賽一起進行小組討論，讓球證們聽取球員意見，嘗試用球員角度去了解當中情況，相信有助提升球證判決的認受性。因大多數球證都缺乏比賽經驗，正所謂「球例是死的」，球證如果單憑球例去做判決而欠缺一些比賽知識，就算有多熟悉球例也好，都只能給人「讀死書」的感覺。

其次是球會方面可邀請一些對球例熟悉的人作球會顧問，定期對球會職球員在球例問題上多作講解，因為坦白說，就算我本人踢超過20年職業足球，但對球例上的修改也未能完全了解，所以球員絕對有增長這方面知識的需要。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報