周二歐聯8強首回合賽事，曼城於主場2:1輕取多蒙特先拔頭籌外，周三藍月又收到一個好消息，就是隊內的中場大將奇雲迪布尼落實會與藍月續約2年，直至2025年的夏天。據每日郵報指，本來此前迪布尼的合約在未計算任何獎金的情況下，周薪已經達到30萬鎊（約320萬港元），如今這位29歲比利時中場續約後周薪再次上漲，更有望成為英超最高薪的球員。

現時曼聯門將迪基亞為英超當中最高薪的球員，周薪達到37萬鎊（約400萬港元），本來迪布尼在續約前的30萬鎊周薪只能夠與隊友史達寧並列在全英超第三。不過據英國傳媒指，即使曼城宣佈上季的財務狀況虧損了1.26億鎊（約14億港元），再加上曼城為全英超薪金支出最高的球隊，但藍月依然決定少量加薪留下迪布尼，有指這次迪布尼續約後周薪已經超過了30萬鎊，加上其他獎金，因此迪布尼或力壓迪基亞及奧巴美揚，成為英超最高收入的球員。

據了解，2015年加盟的迪布尼之所以願意與曼城再度續約，原因是認同球會未來的計劃，而且迪布尼亦會成為自阿古路、大衛施華以及高柏尼之後，另一位為曼城效力十年的球員。對於自己選擇續留曼城，迪布尼表示：「這間球會一直都為成功而奮鬥，為我提供了所需的一切，所以續約是一個容易的決定。哥迪奧拿與我對足球的看法是一樣的，與領隊之間的關係對我很重要，我們二人目標一致。」

英超最高薪球員

迪基亞（曼聯）

周薪：375,000鎊

奧巴美揚（阿仙奴）

周薪：350,000鎊

奇雲迪布尼（曼城）

周薪：300,000鎊（未計算獎金）*

史達寧（曼城）

周薪：300,000鎊

保羅普巴（曼聯）

周薪：270,000鎊

*為續約前周薪

資料來源：每日郵報

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