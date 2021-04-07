周三（7號）晚旺角大球場有愉園及東方龍獅上演菁英盃決賽，惟前者近日捲入拖欠保險費及性別歧視風波，有球迷呼籲罷睇，亦有人倡要入場噓爆愉園，令今仗更添話題。

老牌球會愉園二月尾因拖欠保險費被罰停賽，期間球隊本要出戰菁英盃四強鬥理文，但在停賽令下被判輸0:3，理文躋身決賽。其後愉園上訴得直，補交保險費後可即時復賽。足總董事會舉手通過菁英盃四強需補賽，理文狠批足總「打倒昨天的我」，堅拒補賽，令愉園不戰而勝殺入決賽，惹球迷不滿。另外，愉園主帥鮑家耀在上月一場聯賽賽後批評女球證羅碧芝，言談間提及男女之別影響執法，而守將林衍廷亦被指對羅作涉性騷擾言論，羅碧芝及後向足總投訴愉園將帥。

事件令愉園再成眾矢之的，有球迷發起聯署批評足總，又呼籲罷睇今晚決賽，當中不乏「快活谷」擁躉。不過，亦有部份球迷認為應以行動表達不滿，建議要入場噓爆愉園。

場內有球迷貼起足總主席貝鈞奇的圖片，示意球迷向他鞠躬，又有人高舉理文球衣，以示支持其退賽決定。

雖球隊正處多事之秋，但忠實愉園迷Eddy仍選擇入場支持球隊。他指欠保費爭議源於足總愴悴判罰，理解有球迷為理文抱不平，發起罷睇行動，但認為球員落場「可能有人覺得愉園參賽唔公平，但球員係無辜。」他指今日球迷會都會到場打氣，事件未有影響其心情，冀今仗愛隊踢一場爭氣波：「贏輸都冇所謂，平常心、盡力踢。」

傑志球迷張生同樣認為球員是無辜，坦言有掙扎過應否入場，但認為本地聯賽只剩最後一個盃賽，最終決定入場撐本地足球，「香港足球有得睇就睇，始終唔知邊一日會冇咗，同埋疫情都餓咗波好耐，所以都入黎睇場精采比賽。」

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