為了應付菁英盃，部份較少起用年青球員的球會均需要有「菁英盃專員」去符合賽例，東方陣中就有5位U22球員，在聯賽少有機會上陣，但在菁英盃亦一直交出不錯的表現，助球隊殺入決賽。

東方5名U22球員當中，奧利華最為重要，今屆在菁英盃所有賽事都正選上陣。這位22歲的本地洋將司職右閘，亦可出任防守中場及右中場，踢法靈活，穩佔一席正選。另外，倒戈的亞歷斯祖亦是東方在菁英盃的主力。亞歷斯祖在學界時代任前鋒，轉戰職業後改踢兩閘，上季在愉園有不少上陣機會，去年球季停擺期間轉投東方，今仗亦有較大機會正選上陣。

賽制需3名U22球員落場，最後一個U22正選料由王力威與鄭子森爭奪。王力威司職翼鋒，是東方5位U22球員中唯一今季曾取得入球的球員，具突破能力，射門欲亦強；鄭子森同樣是翼鋒，比起王力威傳中能力較佳，曾攻入曼聯U16的大門。年僅17歲的馬希偉則本應在葡萄牙發展，但因疫情而留港。

愉園陣中的U22球員同屬聯賽主力，但東方這5人在聯賽上陣機會不多，菁英盃4強至今已超過一個月，幸東方最近兩場港超聯早早拉開優勢，除馬希偉外4人都獲上陣機會，其中王力威在上周六更攻入1球及交出1個助攻。

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