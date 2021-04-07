網隊周二宣佈，因傷休戰多時的超級球星杜蘭特（Kevin Durant、KD），預料將在周三鬥塘鵝一仗強勢回歸；但早前受傷的另一位球星夏登（James Harden），就最少要休戰十天，網隊三巨頭重新合體要再等待一段時間。

杜蘭特自2月13日拉傷右大腿筋後已休戰23常規賽，起初他預計只需缺陣2場，但他經檢查後發現今次拉傷比預期嚴重，KD上周亦指他要養傷的時間比想像中長。他周一已在鬥紐約人賽前回到球場操練，並被列入每日觀察名單，現時球隊宣佈他預計會在周三主場鬥塘鵝的賽事回歸。KD今季跟夏登及K艾榮（Kyrie Irving）三巨頭合體只得7場賽事，網隊今季51戰他只打了其中19場，現時網隊再有新兵比歷克格芬（Blake Griffin）和艾迪列治（LaMarcus Aldridge）加入，再有KD強勢回歸，網隊實力將進一步提升。KD今季場均獲29分7.3籃板和5.3助攻。

至於早前在鬥火箭賽事受傷的夏登，於周一鬥紐約人的賽事上陣4分鐘就要退下火線，球隊預料他至少要休戰十天。他今季場均獲得25.2分8籃板和10.9助攻。

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