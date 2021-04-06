香港體院全職有多好？由跳高代表鄧伊程（Tiffany）說說她的親身經歷，她今年1月轉做全職，上月20日在小西灣季前測試賽跳出個人最佳（PB）的1米77奪冠，比起前年跳出個人最佳的1米73高出4厘米，本月大專陸運會，她期望跳得更高，挑戰1米80。

Tiffany說：「全職最大幫助係可入住體院，休息同治療都有保障，尤其疫情期間，康文署嘅運動場多數唔開，如果係全職運動員，就可以喺體院保持正常訓練，食住都喺入面，唔使舟車勞頓，變相休息時間多咗，對訓練都有幫助。」

要做體院全職運動員，田總會就不同項目設立「香港田徑隊成年培訓標準」讓選手達標，無論全職還是業餘，只要是體院精英項目運動員，都可享有院內設施包括膳食、醫療、體適能及物理治療等，但只有全職選手可入住宿舍，暫時就有超過500名全職。

本月11及18日正值大專陸運會，去年因疫情取消，今次首次以閉門形式兼分兩星期比賽，鄧伊程的女子跳高將於本月18日上演，而本月11日的首天比賽，焦點是女子百米飛人，3位「千禧後」跑手陳佩琦、梁詠曦及梁筠宜將在100米跑對決，三人都是首次參加此項比賽，看誰可奪走后冠。