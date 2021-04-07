美國一個名叫「善待動物組織（PETA）」的動物權益組織，公開炮轟效力AC米蘭的39歲瑞典前鋒伊巴謙莫域，是一名懦夫及有暴力傾向。

事源伊巴在2011年到訪南非期間，曾槍殺了一隻當地圈養的獅子，並將獅子的皮毛、頭骨和下巴作為戰利品收藏。

雖然在南非狩獵獅子在獲得許可證後是合法的，但PETA仍對伊巴的做法非常不滿：「伊巴謙莫域喜歡稱呼自己為獅子、兇猛而且強壯，不過他卻以射殺獅子及其他動物為樂，證明他是一名有暴力傾向的懦夫。」

「射殺圈養的動物不用任何技巧及力量，這些動物從來沒有機會逃脫、反擊或生存。任何有良知的人，都會被射殺動物從而取得快感的想法嚇怕，伊巴應該認清這一點並拒絕狩獵。」

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