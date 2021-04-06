足足兩年前，學界短跑小天后陳佩琦以兩銀憾別D1時曾說：「我答應大家，未來一定雙倍奉還，以更強嘅自己報答大家嘅支持。」眼前變瘦了的她2周前滿21歲，生日願望是在成年組重新出發，盡快達體院全職運動員標準的12秒11，以更好的成績回報大家，下周日（11日）首戰大專陸運會，希望一擊即中。

記者/攝影：徐嘉華

上月20日在小西灣運動場，田總進行了季前測試賽，是女子100米港青紀錄保持者陳佩琦「升仙」（senior成人組）後第一場比賽，亦是她因疫情濶別比賽1年3個月的第一槍，小記盯着她跑，見到終點時間難以置信，12秒71得第6名，佩琦也說：「我14、5歲參加全國賽都唔會跑咁慢，今日呢個時間真係唔得，主要係一年幾冇比賽，加上比以前瘦，力量冇以前好，跑起嚟好無力、好軟，希望下一槍重拾比賽感覺。」

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疫下變靚咗跑慢咗？

訪問這天在沙田運動場，是陳佩琦11歲開始練跑的地方，上一次訪問，她仍是一名德望中學生，同一場地，同樣長髮披肩，不同是現在的她減去了包包面，眼睛變大了，下巴變尖了，身形瘦削了，少女氣息十足，畢竟已是21歲的理大副學士生，不變是對田徑的熱愛：「原本冇諗過減肥，過去一年因為疫情，我又唔係體院全職運動員，唔可以去體院訓練，外面運動場又關閉，我練少咗好多，開始節制飲食，以前因為練得多，食量好驚人。」佩琦近日的磅數約50.8公斤，比去年全盛期56公斤足足輕了5公斤。

「其實中學畢業後一直想轉做全職，但疫情打亂咗訓練，𠵱家慢慢回復正常練習，畀我多啲比賽的話，我有信心達到全職標（12秒11），以前我都跑過比呢個更好嘅時間，𠵱家只係欠狀態同比賽。」

D1告別戰失手留憾

陳佩琦成名早，小五已奪全港小學田徑賽100及200米冠軍，被啟蒙兼現任教練葉啟德選入飛達暑期培訓班，從此離不開短跑；她在15歲以12秒15奪全國少年賽銀牌，16歲在越南亞青賽跑出11秒85的100米港青紀錄，亞青、亞少獎牌都曾拿不少（見附表），18歲參加亞運會，初賽跑11秒97，總排名第18，德教練說：「佢係肌肉型跑手，雖然唔高，但肌肉實淨、富彈性，跑嘅頻率好高；𠵱家瘦咗啲，輕身一定比肥好，若加強力量訓練，令肌肉再結實啲，咁就係一個好兆頭，𠵱家好似洗牌再嚟過，跑入12秒應該唔難。」

2019年是佩琦最後一年在junior（青年組），亦是她留憾的一年，這年，她考DSE（中學文憑考試），為應付考試，訓練被迫減少，這年亦是她學界D1告別戰，目標爭取女子100及200米6連勝，怎知爆冷連輸100米（12秒33）及200米跑（25秒63），僅得兩銀（冠軍是女拔萃梁詠曦），她代表的德望中學亦屈居亞軍，就是在這場合說出日劇《半澤直樹》的名句「雙倍奉還」，雖然事隔一年半，但她仍記憶猶新：「我嗰日賽後講咗好多，當然記得講過呢句，失金其實唔會太傷心，幫唔到學校爭取更多分令我最過意唔去，有少少令大家失望，冇一個好好交代，所以我同自己講，以後要以兩倍更好嘅狀態同成績回報佢哋。」

「兩倍回報」的目標，陳佩琦想也不想就說：「起碼跑番自己個人最佳時間（11秒85），更好的話，可以破到香港紀錄（師姐林安琪的11秒62）。」

DSE後，陳佩琦沒入讀理大副學士，選擇在餘下半年的Junior青年組比賽拼搏，她連畢業旅行也沒參加，先去日本集訓，再到澳洲參加系列賽，希望造出更佳的青年紀錄，結果事與願違，更糟是在5月安徽全國青年錦標賽，她跑了出道以來100米最差的新低：12秒80得第44名，現在回想，她沒半點後悔遲一年上大學或沒去畢業旅行：「雖然最後失敗咗，但至少我有試過。」

有信心達全職目標

陳佩琦的junior精采萬分，反觀她2020年展開的senior成年組來得十分戲劇性，頭一年完全空白，疫情令她沒正常訓練，沒比賽可比，像白白浪費一年青春，幸好她沒自怨自艾：「我成人組日子仲好長，只係冇咗開頭，之後仲有好長日子。」她口中的「兩倍奉還」，首要任務是達標做體院全職運動員，女子100米的全職標是12秒11，她在DSE前跑過無數次比這更好的時間，難怪自信滿滿：「我始終跑過，我相信自己有能力，只係未搵番狀態。」

上月27日的將軍澳運動場，香港田徑系列賽一，陳佩琦「升仙」後第二場比賽，整個人像脫貽換骨，在100米決賽跑12秒25奪亞，是近一年多以來最佳時間，難怪她說：「呢個時間係支強心針，希望星期日（11號）大專陸運會能跑入12秒大關。」說不定如她所講，跑出「雙倍」好的時間提早實現全職夢。