今夏歐洲國家盃，將在歐洲12個城市舉行，而歐洲足協早前表明，主辦球賽的12個城市必須最遲在周三表態同意讓球迷入場觀看比賽，否則將會失去主辦權。有傳媒報道，歐洲足協擔心將舉行四場比賽的愛爾蘭都柏林將無法滿足容許球迷入場觀戰的條件，並考慮將球賽改到英超曼城主場舉行。

據英國 《太陽報》報道，歐洲足協擔心E組三場分組賽，以及D組首名對F組次名的16強共4場比賽，將未能按原定計劃在都柏林舉行，因為愛爾蘭政府至今都無法向歐洲足協高層保證，在比賽時容許球迷入場觀戰。歐洲足協亦已有應變計劃，如果無法在都柏林舉行比賽，該四場球賽就會由英格蘭接手主辦。

消息指歐洲足協首選是在英超熱刺主場舉行該四場比賽，但因英格蘭會在同位於倫敦的溫布萊球場出戰D組分組賽，建議被當地警方反對。最後歐洲足協選定英格蘭曼徹斯特市接手舉行球賽，而考慮到曼聯奧脫福主場設施較舊，決定將比賽安排在曼城主場伊蒂哈德球場舉行。

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