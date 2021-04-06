雲尼斯奧斯祖利亞周二梅開二度，加上馬高阿辛斯奧藉阿歷山大阿諾特解圍失誤亦建一功，於歐聯8強首回合主場以3:1輕取利物浦，紅軍未能報卻2018年在歐聯決賽落敗之仇。

皇馬對利物浦是2018年歐聯決賽翻版戰，當年，利物浦前鋒穆罕默德沙拿被拉莫斯弄傷退下火線，門將卡利奧斯又兩度「派膠」，結果紅軍以1:3不敵皇馬而與冠軍無緣，不料周二再遇，比數亦是該場決賽的翻版。

利物浦在這場於迪史堤芬奴球場進行的比賽表現慢熱，且大部份時間演出都不及皇馬，上半場更沒有射門中龍，而皇馬於27分鐘先開紀錄。雲尼斯奧斯祖利亞接應卻奧斯長傳，在阿諾特及尼達利菲臘斯之間以胸口控球後在禁區內射入，皇馬領先1:0。

皇馬在9分鐘後藉利物浦後防失誤再入一球。當時卻奧斯再次在後防送出長傳，阿諾頭槌解圍卻將皮球頂往己方禁區，馬高阿辛斯奧挑過紅軍門將艾利臣比加後在門前將球送入網，將比數改寫成2:0。

落後兩球的利物浦換邊後演出有改善，51分鐘，迪亞高祖達在禁區內起腳施射被擋，沙拿得球後在小禁區邊射入，紅軍追成1:2，沙拿亦成為了第五位連續在四場歐洲賽事入球的利物浦球員。

各項賽事連續四場為皇馬士哥的阿辛斯奧，於64分鐘錯過為皇馬增添入球的機會，但僅1分鐘後，雲尼斯奧斯便接應莫迪歷在禁區內右路地波傳中，在門將輕鬆射入，協助皇馬以3:1輕取利物浦。次回合賽事將於下周三在晏菲路進行。

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