周二上演的歐聯8強首回合賽事，皇家馬德里藉發揮出色的雲尼斯奧斯祖利亞上、下半場各入一球，以3:1輕鬆擊敗利物浦。紅軍今場狀態欠佳，阿歷山大阿諾特在進攻和防守兩方面都沒有表現，他不但在紅軍球隊落後0:1時解圍失誤，被馬高阿辛斯奧把握機會射入而將比數拉開，到了雲尼斯奧斯為皇馬射成3:1的一球，阿諾特在禁區內未有成功看管對方亦有一定責任。

皇馬︰

門將︰泰拔高圖爾斯 8分

後衞︰盧卡斯華斯基斯 7分

後衞︰艾達米列達奧 7分

後衞︰拿祖費南迪斯 7分

後衞︰費蘭特文迪 8分

中場︰卻奧斯 8分

中場︰卡斯米路 8分

中場︰莫迪歷 8分

前鋒︰馬高阿辛斯奧 7分

前鋒︰賓施馬 7分

前鋒︰雲尼斯奧斯祖利亞 9分

後備︰

費達歷高華維迪（7分）、洛迪高高斯（7分）

利物浦︰

門將︰艾利臣比加 5分

後衞︰阿歷山大阿諾特 3分

後衞︰奧辛卡巴克 5分

後衞︰尼達利菲臘斯 4分

後衞︰安德魯羅拔臣 4分

中場︰拿比基達 4分

中場︰法賓奴泰華利斯 7分

中場︰韋拿杜姆 4分

前鋒︰穆罕默德沙拿 7分

前鋒︰迪亞高祖達 6分

前鋒︰沙迪奧文尼 4女

後備︰

堤亞高艾簡達拿（6分）、梳頓沙基利（5分）、羅拔圖法明奴（5分）

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