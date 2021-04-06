周三日職上演矛盾對決，由最強攻力的川崎前鋒迎戰防守最穩健的鳥棲砂岩。榜首的前鋒近況好兼有主場之利，砂岩雖剛被破聯賽清白之軀及有主力缺陣，但往績顯示前鋒對着砂岩往往「老鼠拉龜」，故宜取入球開[2.5球]「細」，並博半全場開[和/和]。（球賽編號：星期三6；今日6:00pm開賽）

去季冠軍川崎前鋒今季在日職表現沒走樣，更越踢越勁，目前以8戰得22分及入21球領導群雄，攻擊球員如前鋒李安度達美奧及中場三笘薰等狀態甚佳，周三主場鬥鳥棲砂岩時，表面上難尋敗理。畢竟，目前排第4位的鳥棲砂岩剛以0:1不敵大阪櫻花，今屆聯賽不失球紀錄斷纜，加上後衞黃錫鎬於該役被逐，今役要坐波監，川崎前鋒似乎集一切利好消息於一身。

不過翻查往績，原來川崎前鋒近季每次遇上鳥棲砂岩，強大的鋒力都發揮不起作用。2軍近6次交手總入球全部在2球或以下，前鋒得2勝4和，勝率不算高（見附表1），近5次迎戰砂岩亦全部開「細」兼只得1勝4和。今役砂岩雖缺後衞黃錫鎬，但其餘主力如門將朴一圭、後衞卡路士伊度亞度及日本U24國腳前鋒林大地等都可以候命，有力與前鋒一戰。今役一於取入球開「細」，並補半全場[和/和]。

至於另一場心水日職，則是博廣島三箭作客老人球隊FC橫濱順利勝出，開出讓半/一的上盤。三箭目前以7戰得13分排第6，在聯賽仍保持不敗，球隊近6次訪FC橫濱共獲5勝1和（見附表2），加上橫濱演出令人失望，今季聯賽只得1和6負，就算54歲前鋒三浦知良及42歲中場中村俊輔比賽時後備入替，亦料難有作為。（球賽編號：星期三3；今日6:00pm開賽）

文：數人

熱選 星期三3 廣島三箭（上）x 星期三6 川崎前鋒細（2.25） 2x1

冷推 星期三6 川崎前鋒[和/和]（7.5）

附表1：前鋒聯賽鬥砂岩少入球兼旺和

日期 戰果（半場） [2.5球]入球大細

12/12/2020 客和1:1（0:0） 細

22/02/2020 主和0:0（0:0） 細

07/07/2019 主和0:0（0:0） 細

14/04/2019 客勝1:0（0:0） 細

15/08/2018 主和0:0（0:0） 細

25/04/2018 客勝2:0（0:0） 細

附表2：三箭作客橫濱勝率高

5勝（83%）

1和（17%）

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皇蘇食包僅熟格博「和」

新鮮出爐的2020西班牙盃盟主皇家蘇斯達，於周三的西甲再鬥西盃的手下敗將畢爾包。由於皇蘇目前士氣好，今役又有主場之利，贏面頗大；不過鑒於皇蘇近仗鬥畢爾包多僅熟，故今役博[-1]的皇蘇開「和局」。（球賽編號：星期三28；now632台明日3:00am直播）

皇蘇剛於上周六才在因武肺押後的2020西盃決賽，以1:0小勝畢爾包捧盃，周三兩軍再碰頭，今役皇蘇更有主場之利，絕對有力再勝排第10的畢爾包。

不過皇蘇球員在大戰後可能要回氣，而且皇蘇近仗鬥畢爾包多數僅勝一球，近5次鬥畢爾包的4場勝仗中全是僅熟（見附表）。另外，畢爾包其實韌力頗足，近8場聯賽共獲2勝5和1負，而且球隊近5場敗仗都是僅負對手1球，料今役亦不會多失，不如博「讓球主客和」皇蘇[-1]開「和局」，有3.4倍。

讓球主客和

星期三28 皇家蘇斯達和[-1]（3.4）

皇蘇近仗鬥畢爾包多僅勝

日期 賽事 戰果(半場)

03/04/2021 西盃 中勝1:0(0:0)

31/12/2020 西甲 客勝1:0(1:0)

09/02/2020 西甲 主勝2:1(0:0)

30/08/2019 西甲 客負0:2(0:2)

02/02/2019 西甲 主勝2:1(2:0)

05/10/2018 西甲 客勝3:1(1:1)

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防衛者盃賽醒勢馴「斯」

周三南美超級盃會上演首回合，由阿根廷的防衛者迎戰巴西的彭美拉斯。雖然防衛者實力稍遜彭美拉斯，但球隊近仗於盃賽主場表現醒神，今役定希望藉主場之利以取得領先優勢；防衛者的主W可取。（明日7:00am開賽）

南超盃首回合由上屆南球盃盟主防衛者迎戰自由盃冠軍彭美拉斯。論人腳及實力，防衛者或許稍不及彭美拉斯，不過該隊近況不俗，近10場盃賽主場獲8勝2和；另外，防衛者在近4場與巴西球隊交手的盃賽中亦獲3勝1和。

彭美拉斯戰罷巴甲聯後，讓大部份主力休息，不用參戰聖保羅省聯賽，但今役料會精銳盡出，主力如射手雷斯阿祖安奴等會披甲，中場薛拉菲爾亦告傷癒復操。不過，由於一班主力久疏戰陣，而且今役又要作客，不宜過份看好。由於彭軍近5場作客有4場總入球在2球以下，今役可補入球「細」。

主客和/入球大細

星期三（待定） 防衛者勝

星期三（待定） 防衛者細[2.5]

今場數字密碼

3 防衛者在近4場與巴西球隊交手的盃賽獲3勝1和

4 彭美拉斯近5場作客僅1勝2和2負兼4場總入球在2球以下

8 防衛者在近10場盃賽主場獲8勝2和

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