受多家歐洲大球會青睞的多蒙特球星艾寧夏蘭特，周二在球隊於歐聯8強作客以1:2不敵曼城後終於動筆，但他只是為一名旁證簽名而非加盟曼城或任何球隊。

夏蘭特在周二的比賽中沒有入球進賬，但助攻予馬高列奧斯射入扳平的一球，球隊得以取得重要作客入球。完場後，其中一名旁證Octavian Sovre更在球員通道向其索取簽名。曼城領隊哥迪奧拿說︰「他們告訴了我，我沒有看到。也許他是夏蘭特球迷。」

曼聯名宿夏格維斯認為，旁證這樣做不是太好。夏格維斯在《BT Sport》表示︰「你可以是一名球迷，但你不能在其他球員面前那樣做，那看來並不對。」愛華頓名宿尼史葛則謂，永遠不會有適合那樣做的時間，並指那是幼稚的行為。

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