早前多個國際品牌拒絕使用新疆血棉花後，中國網民發起抵制，中國男籃贊助商Nike（一剔牌）亦未能倖免。不過，直到目前為止，中國男籃與知名球星易建聯仍未有與Nike解約，有媒體近日就借機向中國籃協及主席姚明施壓。

據國內傳媒報道，大家在等待中國籃協和姚明等方面對新疆棉事件強硬回應時，先等到了男籃亞洲盃外圍賽已定於6月4日至20日舉行的消息，時間比大家預計在東京奧運之後才進行早了不少，相信他將無緣參加亞洲盃外圍賽以及6月底的東奧男籃外圍賽。但報道重提易建聯作為中國男籃一哥，在爆出新疆棉風波後出席活動時在Nike籃球上簽名的做法不恰當及令人失望，甚至指其作為中國籃球核心，這樣做有點令人心寒，質疑中國男籃還能否指望他。

易建聯今季一直養傷、未曾在CBA披甲上陣的易建聯，報道指他很大機會全季報銷，而對於一名老將（33歲）來說，休戰一整季後難以保證復出後能恢復狀態，國家隊和職業生涯都可能受到影響，並引申至易建聯今年或未能在國家隊比賽，對中國男籃是不小的損失。

報道認為，中國男籃缺少易建聯之下競爭力下降，如果不但在奧運外圍賽出局，連亞洲盃外圍賽亦成績欠佳，將中國男籃及主席姚明將是很大麻煩。有網民則留言批評「易建聯就一白癡，腦子都長在屁股上了，就一傻大個」，亦有人說「它的腦袋裏只有錢！沒有禮義廉恥！」甚至有人叫他「急流勇退吧」。不過亦有較為清醒的網民寫道「下次比賽，一個愛國青年直接把腿給他廢了，他可以繼續享受耐克（Nike）的簽約費用，也不被罵，何樂而不為」。

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