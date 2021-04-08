美國體操天后，過去於奧運及世錦賽贏得23面金牌的比妮絲，去年在東京奧運延期後受訪時曾表示自己未必出戰出戰東奧，有意退役。不過，事隔一年後24歲的比妮絲似乎態度又有所改變，近日受訪更透露可能會出戰3年後的巴黎奧運。

16年里約奧運贏得4金1銅的比妮絲，原本打算以東京奧運作為個人運動員生涯最後一戰，但去年東奧因武漢肺炎疫情被迫延期一年，當時比妮絲接受訪問時就曾表示自己的身心未必能撐到一年後的東奧，「要多訓練一年，不論身體抑或心理都會有更大負擔，我更希望好好享受自己的生活。」

不過周三比妮絲出席美國奧運及殘奧委會員的傳媒視像會議，就表示自己受現時的兩位法國籍教練洛蘭及薛斯利影響，除了希望出戰東奧外，更不排除3年後會繼續征戰巴黎奧運，「兩位教練說服了我，現時的目標是東奧，之後我與一班女孩在美國36個城市作巡迴表演，再之後，因為洛蘭及薛斯利都來自巴黎，他們令我我有種愧疚感要是我不出戰巴黎奧運。」不過比妮絲表明，自己仍以東奧及巡演作為最大目標，其他事之後再考慮。

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