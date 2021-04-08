縱使政府仍未明確表示會「開綠燈」豁免放疫措施，亞洲足協已公佈亞協盃J組賽程，六場賽事將會全部安排在五月於香港大球場上演。

亞洲足協上月宣佈香港獲亞協盃J組協辦權，除了東方龍獅和理文兩支香港球會外，J組尚有來自台灣的中華台北代表台南市FC和蒙古代表220體育會。足總向政府爭取縮短這兩支球會及賽事有關人士來港後的隔離期，尚未獲政府確實回應。民政事務局體育專員楊德強上月曾表示，香港可協辦亞協盃的機會「樂觀」。

政府尚未確認可為亞協盃放寬防疫措施，亞洲足協就已為J組公佈賽程。賽事模式與東錦賽次圈相似，於同一球場一日內進行兩場賽事，比賽日期分組賽下月14、17及20日，開賽時間分別為下午四時及晚上八時，全部在香港大球場舉行。兩支香港球隊東方及理文會在首日的尾場碰頭。

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