CF格蘭納達在周四歐霸八強首回合對陣英超球會曼聯，這支球隊在上季升班重返西甲便盡顯黑馬本色，有賴少帥迪亞高馬天尼斯領軍有功。雖然這位40歲的西班牙教頭昔日球員生涯未有太大成就，執起教鞭後卻能領格蘭納達闖出一片天，在另一條路實現他的足球夢。

迪亞高馬天尼斯於2018年接掌格蘭納達時只得37歲，在此前只曾在17/18球季執教奧沙辛拿，領軍經驗並不算多。這位少帥接手後一舉領格蘭納達在西乙取得聯賽亞軍，成功於19/20球季升上西甲，該季曾力壓過巴塞隆拿和皇家馬德里等班霸高踞前列，最終勇奪第七名。

儘管近況不佳，格蘭納達目前在西甲仍排名第九，馬天尼斯透露，自己球員生涯非常勤力，對戰術運用亦有頗深程度了解，但就取不到太大成功：「我腦海裏已有概念，但我技術不太好，身體質素亦不行，但靠策略好和夠勤力，因此在球隊有一席位，不過我知道自己發展有限。」

擔任足球員未幫助他發展更多，但他非常熱愛足球，經常抓住教練和體能師問各種問題，又借閱足球書籍，看些他亦不明白的足球文章，全都源自他對足球的熱情，他坦言自己亦沒想過會教波：「回想起來我也不知自己會成為教練。現時我只會努力成為最好的教練，每場都當作是歐聯看待，即使你從未接近過。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波