周三歐聯8強首回合，衞冕的拜仁慕尼黑在主場以2:3不敵巴黎聖日耳門（PSG），這支德甲豪門的19場歐聯不敗走勢被終結外，教練費歷克亦取得上任後首場歐聯敗仗。賽後費歷克就認為球隊的表現出色，全場31腳射門就證明球隊主導了整場比賽，可惜在缺少了主將羅拔利雲度夫斯基，拜仁在門前把握力明顯受到影響。

現年56歲的費歷克於19年11月轉正成為拜仁主帥後，此前一共帶領球隊在歐聯取得18勝1和的不敗戰績，不過直至周三不敗金身被打破後，拜仁亦無緣衝擊由曼聯在2007至09年創下歐聯25場的最長不敗紀錄。缺少了首席射手羅拔仔坐鎮的拜仁，今場31腳射門僅入2球，費歷克同意今場兩軍的分野在於把握力上：「這場失利非常不幸，PSG踢得很有效率，在很少機會的情況下就入了3球。我們在入球面前欠缺了效率，不過球隊整場比賽都在戰鬥，永不放棄，我們在巴黎仍然有一場比賽，我們會盡力取得一個好結果。」

下周拜仁就會作客與PSG進行次回合賽事，不過拜仁經過周三一仗後收到不少壞消息，今場有哥列斯卡及歷卡斯蘇尼因傷提前退下火線，仍然要等待檢查結果，至於羅拔仔亦親自確認無法趕上對陣PSG的次回合賽事，費歷克亦表示現時拜仁的陣容變得越來越單薄。

歐聯最長不敗紀錄

球隊 年份 不敗場數（戰績）

曼聯 2007至09年 25場（16勝9和）

拜仁慕尼黑 2019至21年 19場（18勝1和）

阿積士 1994至96年 19場（14勝5和）

拜仁慕尼黑 2001至02年 19場（14勝5和）

巴塞隆拿 2010年至11年 16場（13勝3和）

資料來源：蘋果資料室 截至8/4

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