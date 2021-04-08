七屆世界冠軍得主亨特利周三在先贏一局下連輸六局，以局數1:6不敵世界排名82的中國球手徐思，於世界桌球錦標賽外圍賽第二圈出局，無緣重返克魯斯堡角逐世錦賽。

52歲的亨特利於2012年世錦賽後宣佈退休，今次是他復出後參加的第二個賽事，他在首圈以6:3淘汰另一桌球名將韋德後，次圈面對徐思首局先贏67:34，可惜第二局僅輸64:66，追成局數1:1的徐思信心獲提升，第三局即打出一棒75度，以76:0再下一城。

徐思在第四局以一棒79度勝出後領先3:1，中場休息後再先後打出一棒51、66和72度，總局數以6:1淘汰亨特利。

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