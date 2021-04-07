季內唯一盃賽菁英盃決賽周三晚於旺角場上演，雖是周中夜戰，加上賽前有球迷呼籲罷看，但仍有2,243名球迷入場。東方憑艾華度及林恩許各建一功，以2:0擊敗在爭議聲中晉身決賽的愉園，將冠軍獻給年初離世的東方會長林建名。

愉園陣中有多位U22球員，故在菁英盃能以「夫添」上陣，正選有4名U22球員；東方則以亞歷斯祖、奧利華及鄭子森3位U22球員正選上陣。牌面較佳的東方在開賽初段反而受壓，愉園幾乎圍攻東方，羅拔奧度在左路甚為活躍頻頻施射，先在12分鐘左路推大位勁射僅斜出，4分鐘後再於後場一直扭過3人後殺入禁區，可惜未能完成射門。東方亦有盧卡斯接應利馬傳中，左腳車身高出。戰至38分鐘，東方在左路獲得罰球，由利馬開出，守將艾華度壓過愉園後衞，銅頭一搖頂遠柱入，為東方領先1:0完半場。

堅sir多得林恩許入「世界波」

下半場開賽不久，愉園隨即作出三個調動，包括由「超級外援」艾迪比帝入替朱偉鈞。71分鐘，艾迪比帝在禁區混戰中撞入，可惜被判侵犯門將在先，入球無效。落後的愉園下半場幾乎全軍壓前強攻，可惜鋒線球員把握力欠奉，81分鐘東方一次反擊，後備入替的林恩許在禁區外左路推順射遠柱入網，最終東方以2:0勝出取得菁英盃冠軍。

東方主帥李志堅指今仗決賽難踢，加上領先一球時遲遲未能再添紀錄有一定危機，幸得林恩許「世界波」作保險球。他特意提及早前過身的前會長林建名，希望將冠軍獻給他。今屆菁英盃一眾小將發揮不俗，李指他們很珍惜每次出場機會，「坦白說東方給予年輕球員的機會不多，如果他們有上佳表演，我們會更放膽給他們嘗試。」至於賽前愉園理文風波，他坦言今屆情況未是最理想，但認為球隊作為職業隊伍，只能做好本份，「別人的事我們不能控制，四日後再有聯賽，很快又要準備亞協，沒時間讓我們思考。」

愉園兵落敗痛哭拒提場外風波

愉園在噓聲中奮戰到最後落敗，主教練鮑家耀表示：「輸了就是輸了，但過程並非一面倒。今仗表現證明，強隊也不易贏到我們。」賽後有球員賽後傷心痛哭，鮑提醒球員要振作。對於球迷賽前呼籲罷睇，他拒作回應：「足總已有判決，不想再講太多。」

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