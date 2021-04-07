巴黎聖日耳門（PSG）周三憑梅開二度的基利安麥巴比奠勝，在歐聯8強首回合作客以3:2擊敗衞冕的拜仁慕尼黑，成功報卻上屆歐聯決賽一敗之仇。

上半場比賽在大雪中進行，主場的拜仁開賽2分鐘有祖普莫亭頭槌攻門中楣彈出，僅1分鐘後，基利安麥巴比便接應尼馬傳送後在禁區內射入，PSG領先1:0。9分鐘後，達斯拿曾將皮球送入拜仁網內，惟助攻的麥巴比越位在先，入球無效。

拜仁之後有哥列斯卡頭槌攻門及班捷文柏華特近射被PSG門將基羅拿華斯化解，到28分鐘，PSG擴大領先優勢，尼馬再度交出助攻，馬昆奴斯哥利亞在禁區內控球後成功破網，PSG領先2:0。不過，馬昆奴斯2分鐘後便傷出，由安達靴里拉入替。

拜仁不久後亦有哥列斯卡因傷退下火線，由艾方素戴維斯入替，但球隊於37分鐘由祖普莫亭接應柏華特傳中球頂入而追成較接近的1:2。換邊後，湯馬士梅拿於60分鐘接應甘美治開出的罰球頂入，拜仁追成2:2平手。

不過，麥巴比於67分鐘接應迪馬利亞助攻，殺入禁區射破紐亞十指關，PSG終以3:2力克拜仁。8強次回合將於下周二在PSG主場進行。

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