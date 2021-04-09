曾經效力李斯特城、伯明翰、布力般流浪征戰過英超的中場悍將沙維治，昔日在球場上踢法勇悍見稱，英超生涯曾錄得89張黃牌，一度成為英超史上吃牌最多的球員，被球迷稱呼為「英超殺人王」。不過現年46歲的沙維治終於後繼有人，事關他的17歲兒子查理沙維治，周三落實與曼聯簽下首份職業合約，有望繼父親之後出戰英超。

為何查理沙維治會與曼聯簽約呢？或者大家有所不知，原來踢法勇悍的父親沙維治，當年亦是曼聯青訓產品，更是曼聯92班的成員之一，曾與碧咸、傑斯、史高斯等人成為隊友，只可惜他未能在曼聯獲得上陣機會，最終在94年離開紅魔鬼，始獲得職業比賽的上陣機會。

至於他的兒子查理沙維治，在19年夏天加入曼聯青訓系統，雖然與父親一樣擁有長長金髮，而且一樣任職中場，不過他當然希望能比起父親，在曼聯有更好的發展。今季在曼聯U18上陣17場，取得了2個入球及5次助攻，他表示自己踢中場的靈感，是來自現任曼聯中場麥湯米尼，並非來自父親沙維治呢！查理沙維治又稱：「父親沒有對我說太多話，他把這些都留給更了解球隊的教練，我認為我比父親埋門更佳，但如果我有他職業生涯一半的成就，我已經相當高興。」

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