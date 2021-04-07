英超曼聯周四在歐霸盃八強首回合作客鬥西甲CF格蘭納達，由於紅魔前鋒安東尼馬迪爾因膝傷很大機會缺陣今季餘下所有球賽，今年1月才正式加盟的科特迪瓦翼鋒阿密特迪亞路有望繼續成為紅魔的秘密武器，在歐霸盃力爭上陣機會。

近排紅魔一眾鋒將輪流受傷，除了有馬迪爾因傷肯定缺陣今仗外，另一前鋒拉舒福特早前也因肩膊及足踝受傷，在周日英超對白禮頓射入一球後被換走。加上烏拉圭老將卡雲尼年紀不輕要應付一周雙賽並不容易，目前紅魔陣中其實只有格連活特一名有十足狀態的當打前鋒可供調動，令迪亞路上陣的可能性大增。

現年只有18歲的迪亞路年初由意甲阿特蘭大加盟曼聯後，在英超六次被列入後備名單卻從未獲派上陣，比賽機會全集中在盃賽上。此子首次代表曼聯作賽，就是在歐霸盃32強首回合作客大勝西甲皇家蘇斯達4:0一役中後備上陣，而他替紅魔取得的首個入球，則是在歐霸盃16強首回合主場和意甲AC米蘭1:1的比賽中，接應般奴費南迪斯傳送頂入。

曼聯傳統上重用年輕球員，眼見迪亞路在盃賽有良好表現，也許領隊蘇斯克查早已洞悉這位年輕翼鋒的潛力，並為他鋪墊好未來，藉盃賽一步一步上位，而現時在歐霸盃面對歐洲列強就是迪亞路最好的鍛煉機會。

文：吹雪