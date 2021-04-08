剛於英超慘敗的車路士周三成功反底，憑美臣蒙特及芝維爾分別在上、下半場建功，在歐聯8強首回合作客以2:0擊敗波圖，22歲的美臣蒙特更打破紀錄，成為車仔隊史在歐聯淘汰賽士哥的最年輕球員。

車路士上周六於英超主場被西布朗爆冷以5:2擊敗，但周三面對波圖時防守出色，主隊雖然攻門次數較多，但先開紀錄的是車路士。32分鐘，美臣蒙特接應佐真奴費路傳球轉身殺入禁區後射入，取得個人在歐聯的第一個入球，以22歲零87日成為車路士隊史在歐聯淘汰賽入球的最年輕球員。

戰至85分鐘，芝維爾藉波圖的捷西斯哥朗拿在後防控球失誤，截得皮球後殺入禁區再推過波圖門將馬捷斯而射入空門，助車士士在客場贏2:0。今場比賽，亦是車路士自2012年3月對拿玻里的泰利及林柏特以來，首次有兩名英格蘭球員在同一場歐聯比賽取得入球進賬。

自杜曹於1月出任領隊以來，美臣蒙特各項賽事已經為車路士射入5球，是同期入球最多的車路士球員。大讚今場的入球精采的杜曹說︰「他有可以這樣做的質素，而在8強做到對他自己和球隊都有很大幫助。他是我們隊中一名非常重要的年輕球員，第一個入球對我們十分重要。」

次回合下周二將於史丹福橋上演，有兩個作客入球在手的車路士晉級有相當優勢。

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