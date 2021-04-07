【綜合英格蘭外電】曼城周二憑奇雲迪布尼在上半場先拔頭籌以及菲爾科頓在90分鐘建功，於歐聯8強首回合主場以2:1險勝多蒙特，次回合將於下周三在德國舉行。

曼城之前4季在領隊哥迪奧拿麾下都未能闖過歐聯8強，今場開賽七分鐘差點先失守，祖迪比寧咸近射被曼城門將艾達臣摩拉斯撲出。19分鐘，安利簡中場交失被曼城打反擊，菲爾科頓在禁區內左路傳中，馬列斯於禁區內右路底線回傳，奇雲迪布尼於小禁區邊射入，曼城領先1:0。

30分鐘，安利簡恩侵犯洛迪卡斯簡迪，球證直指12碼，但翻看VAR後認為洛迪卡斯簡迪手球在先，推翻判決。逃過一劫的多蒙特於37分鐘有比寧咸趁艾達臣解圍之際偷得皮球射入空門，但由於腳底先行，球證認為危險動作所以吹罰，比寧咸更被罰黃牌，曼城完半場1:0領先「蜜蜂兵團」。

多蒙特在下半場反撲，但艾寧夏蘭特在47分鐘殺入禁區射門被艾達臣擋出，主隊於65分鐘亦有科頓近射被多蒙特門將馬雲希斯擋出。迪布尼和科頓之後都曾錯失入球機會，戰至84分鐘，多蒙特終於由夏蘭特交出助攻，馬高列奧斯殺入禁區射破艾達臣十指關扳平1:1。

以為兩隊會和波收場之際，迪布尼在90分鐘長傳入禁區，根度簡近底線控定後回傳助攻予科頓射成2:1，助曼城在歐聯八強首回合先下一城。

另外，今場曼城入球功臣雲迪布尼落實與藍月續約兩年，直至2025年夏天。據《每日郵報》指，迪布尼原本周薪已經達到30萬鎊（約320萬港元），這位29歲比利時中場續約後有望成為英超最高薪球員。