周三NBA西岸一、二哥爵士及太陽正面交鋒，兩軍今季表現同樣叫球迷喜出望外，今仗交手亦打得難分難解，法定時間打成92:92平手需以加時分勝負。雖然爵士有米曹（Donovan Mitchell）攻入全場最高的41分，但難敵有基斯保羅（ Chris Paul，CP3）及D卜克（ Devin Booker）聯手轟入64分的太陽，以113:117飲恨落敗。

今季衞冕湖人因兩名主將勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）受傷患困擾影響戰績，快艇亦未改不穩的缺點，造就爵士及太陽兩支異軍突起。周三交手太陽在第二節一度拉雙位數分差，但第三節完結前爵士控衞干尼（Mike Conley）射入壓哨兩分，助球隊反先1分。第四節雙方互有領先，尚餘1分34秒時CP3中距離得分助太陽領先3分，此後雙方幾次攻勢無功而還，但尚餘10.8秒時米曹挺身而出轟入三分扳平，亦令比賽需要以加時分勝負。

加時再戰，太陽另一位主力後衞D卜克個人攻入7分，成為球隊贏波的關鍵。最終太陽有D卜克及CP3分別攻入35分及29分，擊退有米曹攻入41分，以及有高拔（Rudy Gobert）交出「雙雙」16分18籃板的爵士，今季雙方暫時兩次交鋒太陽全數贏出。太陽自09/10球季以後就未有打入過季後賽，球隊現時已取得36勝14負的成績，贏出的場數已經比去季全季多，重返季後賽在望。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波