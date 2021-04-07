高爾夫球名將「老虎」活士（Tiger Woods）早前在洛杉磯發生交通意外，雖然活士早前完成手術後已經回到家中休養，不過事發原因仍有待調查。據美國ESPN報道指，洛杉磯警長維蘭路華（Alex Villanueva）透露，活士在二月份發生車禍的主要原因，是因為這位高球名將超速駕駛而導致。

報道指，維蘭路華在周三表示活士駕駛的南韓現代汽車豪華SUV「Genesis GV80」，在洛杉磯的下坡路段以時速135至140公里行駛，不過該路段的限制時速為72公里，而活士的座駕則是以時速120公里撞在樹上，因此維蘭路華將車禍歸咎於活士超速駕駛，從而導致失去了軚盤的控制。

前「一哥」麥艾萊（Rory McIlroy）早前就曾經探訪過正在休養的活士，更表示：「我和他度過了幾個小時，實在太好。很高興看見他精神不錯，當你在新聞看到該事故時，本以為他要在醫院的病床上待半年，但實際上他的情況比想像中好。」

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