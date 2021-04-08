西甲球會皇家蘇斯達剛於上周六，以1:0小勝同處巴斯克地區的球隊畢爾包，捧走上季的西班牙盃。事隔4日兩隊周三再在西甲碰頭，雖然今仗是「巴斯克打吡2.0」，不過手下敗將的畢爾包賽前就先禮後兵，列隊拍手歡迎主場出擊的新科西盃冠軍皇蘇出場。

雖然今仗重要性遠不及上場，但畢竟是巴斯克打吡戰，兩軍未見出現大幅輪換的情況，兩軍主將如上仗一箭定江山的皇蘇隊長奧耶沙巴爾、主隊瑞典前鋒阿歷山大伊沙克、客軍主力伊拿基威廉斯、蒙尼恩、老將魯爾加西亞等人全數正選，不過兩軍上半場具威脅埋門不多，兩隊半場互交白卷。

結果要等到完場前5分鐘，客軍阿歷斯比倫古亞高波傳入禁區，滿臉鬍子的維拿利巴頭槌建功，助畢爾包領先1:0。

滿以為客軍能復仇之際，完場前一分鐘皇蘇右路開出短角球，後備上陣的20歲小將羅拔圖盧比斯在禁區角，用左腳將皮球大腳踢向遠柱，結果皮球成功笠過判斷失誤的畢爾包門將兼西班牙國腳烏尼西蒙，助皇蘇追成1:1平手完場，成功阻止畢爾包復仇各得一分，賽後皇蘇以29戰積46分升上第5位，畢爾包則以36分排在聯賽榜第10位。

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