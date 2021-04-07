周二NBA常規賽湖人作客速龍，「紫金兵團」今場取得壓倒性勝利，但開賽不久兩隊曾經爆發衝突。控衞舒路達（Dennis Schroder）因強行對速龍前鋒阿尼路比（OG Anunoby）犯規，造成後者和湖人中鋒夏利爾（Montrezl Harrell）雙雙被逐。幸湖人未受事件影響，由賀頓特加（Talen Horton-Tucker）攻入全隊最高17分，協助有7人得分上雙的湖人最後贏110:101。贏波後湖人再有增兵消息，繼續為加強衞冕作好準備。

賽事首節餘2分24秒湖人大幅領先34:20時，舒路達在速龍一次快攻使力令上籃的阿尼路比無法出手，後者落地時失平衡，要抓住舒路達腿部支撐。惟阿尼路比站起來後疑乘機捉住舒路達，把他整個人摔在地上。回防的夏利爾不忿並上前推走速龍球員，最後和阿尼路比雙雙吞兩次技術犯規被逐。首節就遙遙領先的湖人未受影響，今場共射入18記三分，賽事首20分鐘就把比分拉到34分差距，順利大勝一場。季後賽接近之際湖人繼續補強，球隊周二在買斷市場簽入火箭自由身後衞麥利摩亞（Ben McLemore），這位「3D」射手據報將效力湖人到季尾。

塘鵝同日常規賽作客鷹隊，上周簽10天短約的新兵I湯馬士（Isaiah Thomas）「地標」上陣交出10分，錫安威廉臣（Zion Williamson）更轟34分，連續25場得分20+及命中率50%+，追平奧尼爾（Shaquille O’Neal）最長紀錄，惟塘鵝最後仍以107:123敗陣。

文：華弟