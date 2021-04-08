上周六聯賽爆大冷主場2:5慘敗西布朗腳下，令車路士成為三支出戰歐聯的英超球隊唯一未能在周末聯賽贏波，不過經歷首回合賽事後，車路士卻成為三支英超隊伍中優勢最明顯。車路士作客2:0擊敗波圖後，主帥杜曹就表示球隊全隊上下非常團結，用行動回應因上周六慘敗而出現的質疑。

大敗予西布朗一戰中，車路士防線在少打一人之下讓對手予取予攜，周三比賽前更爆出門將阿列沙巴拿加與後防魯迪加內訌，令人擔心車路士面對打法硬淨的波圖或再吞敗仗。誠然，上半場車路士雖然擁有更多控球檯，但波圖卻有多番起腳球會，可惜未能把握機會領先，更被車仔的美臣蒙特把握上半場全隊唯一一次射門機會得手。此後車路士踢得更得心應手，完場前更因對手後防失誤再入一球，手執兩個作客入球晉級機會高唱入雲。

賽後領隊杜曹表示從未擔心球隊受上周六的慘敗影響，「上半場波圖給予我們很大壓力，令球隊踢得非常艱難，而我們也需要一運氣再成功保持不失全身而退。足球世界遇到挫敗是很正常，但我們迅速反彈以保持不失的方式贏出，用行動證明一切。」而今場車仔兩位建功球員美臣蒙特及芝維爾同為英格蘭球員，是2012年以來車路士首次有兩名英格蘭球員在同一場歐聯比賽入球，當年泰利及林柏特在對拿玻里的16強比賽中入球，當屆車路士亦在決賽力克拜仁慕尼黑首嘗歐聯冠軍滋味。

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