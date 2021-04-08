自冬季轉會窗從曼聯外借至韋斯咸效力的英格蘭中場連格，為槌仔幫上陣8場交出6個入球及4次助攻的「球王級」數據，更協助韋斯咸進佔前四，有機會參加來屆歐聯。「連美斯」踢出如此「球王級」的表現，有傳韋斯咸將會不惜一切，希望正式買斷連格，英媒報稱曼聯已為連格標價3,000萬鎊（約3.2億港元），相信這個價錢槌仔幫絕對能夠支付，問題是連格是否願意離開曼聯，永久轉投韋斯咸。

英國《天空體育》引述韋斯咸消息人士指出：「我們將盡一切可能簽下連格，他對我們來說非常出眾。」雖然韋斯咸在冬窗成功借入連格效力至季尾，但這份租借合約中，其實並沒有買斷條款，雖然兩間球會目前仍未正式展開轉會談判，但韋斯咸方面希望球季結束前，能夠正式買斷28歲的連格為免夜長夢多。

有傳曼聯已為連格標價3,000萬鎊，希望出售連格後能減輕薪酬支出，又可以為領隊蘇斯克查籌集轉會資金，在今夏轉會市場繼續強化陣容。不過目前暫未知連格的心意如何，前曼聯名宿加利尼維爾近日表示，人們總是對曼聯球員要求甚高，為曼聯效力總會遇上困難，連格是一名非常好的球員，如果他願意回去競爭，當然有能力繼續為曼聯效力，但如果連格希望每周都能上陣，他就需要離開。

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