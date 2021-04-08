香港全職精英運動員接種武肺疫苗計劃，今日在體院完成第一針，體院表示接種人數理想，暫沒有不適個案，待下月打完第二針才公佈接種人數，香港女子重劍一姐江旻憓今日在Ig上載了一張打完BioNTech（復必泰）、展示玉臂的靚相，加上陽光笑容，相當吸睛。

香港體院主席林大輝上月在記者會上宣佈全職精英運動員、教練及職員約一千人，可自由選擇是否接種疫苗，亦可選擇打科興或復必泰，由專人到體院進行接種，上月25日率先接種科興第一針，今日（8號）接種復必泰，預計兩款疫苗的第二針將於本月底在體院進行。

不過有部份精英選手為遷就賽期或預計要出外比賽，早於上月底已在體院安排下接種復必泰，包括田徑多名選手姚潔貞、跳遠的陳銘泰、俞雅欣等，香港乒乓一哥黃鎮廷選擇打科興，本月底除了可打第二針外，亦歡迎未打針的全職精英選手接種疫苗。

林大輝表示對政府支持今次體院運動員接種疫苗計劃，令各人可於體院進行，亦會繼續密切注意疫情發展，並作出適當應對措施，繼續保障全體運動員及員工的健康。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波