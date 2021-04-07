周四英超球隊阿仙奴將於歐霸盃八強首回合，主場迎戰捷克隊布拉格斯拉維亞，兵工廠近期失球問題嚴重，預料今場會穩陣行先，以免陷入先失球的困境；布軍傷兵問題嚴重亦料不會冒險，今仗宜敲「入球大細」中位數[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期四5；now644、有線661及無綫myTV Super800台明日3:00am直播）

阿仙奴近期表現一般，近3戰僅獲1和2負，球隊的防守同樣出現相當大的問題，各項賽事計已經連續13場錄得失球。兵工廠今季要在英超爭取前四席位機會渺茫，球隊肯定會將重心放在歐霸盃之上。然而球隊近期後防傷兵不少，中堅大衛雷斯以及今季表現出色的左閘基蘭泰亞尼均有傷在身，後者因膝傷將休戰六星期；至於中場方面亦或缺伊美路維、布卡約沙卡、格列沙加，戰力大減。

另一方面，兵工廠鋒線近期同樣欠銳，隊長奧巴美揚表現仍然低迷，已經超過一個月未有入球。另一前鋒拿卡錫迪今季在歐霸盃上陣時間不多，至今僅射入一球，不過這位法國前鋒近3場聯賽射入2球腳風不俗，預料今場有機會正選上陣。

至於布拉格斯拉維亞今仗同樣有不少隱憂，隊中傷停問題嚴重，尤其在後防方面，隊中5位中堅之中有3人受傷及1人停賽，只剩餘年僅20歲的大衛施馬能夠候命，年屆34歲的老將古迪拿有機會需要帶傷上陣，布拉格今場作客之下亦勢必踢得保守，宜敲「入球大細」中位數[2.5球]的「細」。

文：薰爵