相信有唔少球迷過去都必定會聽過「點解中國搵11個識踢波嘅人都冇」呢句說話，雖然近年中國隊開始廣招入籍兵加強球隊實力，希望可以再次打入世界盃決賽周，只不過心水清嘅球迷都知道，靠住艾克森、阿蘭同高拉特嗰幾位入籍兵，就想打入世盃根本就係一件機會極微嘅事。近日國際足協（FIFA）公佈新一期國家隊排名，中國隊比起上期排名仲要跌咗兩位，排喺世界第77名，而且超越中國隊嘅兩個國家隊，竟然係冇乜人識嘅小國庫拉索同佛得角，堂堂大國真係顏面何存！

由於受到武漢肺炎疫情關係，令到過去一年中國隊都冇參加過任何國際正式比賽，所以導致排名下跌，只不過超越佢哋嘅佛得角同埋庫拉索，雖然唔屬於大國，只不過近年嘅成績都唔算差。先講吓喺今次世界排名升咗7位嘅佛得角，呢個位於非洲西岸嘅大西洋島國，人口大概為55萬，以前曾經係葡萄牙嘅殖民地，所以家陣有唔少國腳都會去到葡萄牙聯賽打滾，雖然最新一期大軍名單入邊冇邊位有名嘅球星，不過其實昔日有唔少葡萄牙國腳，好似拿尼、尼爾遜施美度同列卡度彭利拿等人其實都係擁有佛得角血統，只不過最後選擇咗為葡萄牙出戰仲做埋國腳。

作為曾經嘅非洲魚腩球隊，加上唔少足球人才都益咗葡萄牙嘅關係，所以佛得角一直以嚟嘅世界排名都唔算高，不譆近年通過歸化同自己發展青訓嘅努力，佛得角喺2013年就曾經殺入非洲盃闖入8強。上個月嘅非洲盃外圍賽，佛得角仲曾經以3:1擊敗喀麥隆，家陣排喺F組第二位，好大機會晉身2022非洲國家盃。

庫拉索就位於加勒比海南部嘅一個島嶼，曾經係荷蘭嘅殖民地，人口接近16萬，人口數量仲少個中國隨便一個縣。只不過雖然人口唔多，但係呢隊國家隊嘅實力絕對唔差，今期世界排名雖然庫拉索冇升冇跌，不過就喺上個月嘅世盃外中北美洲區賽事取得2連勝。最重要嘅係，庫拉索國家隊家陣嘅教練係荷蘭名帥軒迪克，而且隊內有唔少喺荷蘭聯賽效力，實力上都絕對勁過中國隊喇！

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