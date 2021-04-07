可惜，暫時不是回歸香港。跟黨走、跟黨學習鬥爭思維的話，689搞的Formula E電動方程式，777應不會搞吧？我希望我錯。因為我錯的話，香港才可以再次有屬於自己的國際賽車比賽。那回甚麼歸？我說的是FE這個星期再次回歸國際舞台。FE自2月底後再次進行比賽，這次是星期六及日、一連兩日在意大利首都羅馬進行今季第3及第4場比賽。

受武漢肺炎影響，今季FE延遲開鑼、賽程改了又改被完善，此刻暫時已宣佈於4大洲、6個國家舉行共10場比賽。FE的《FIA體育賽例》與F1的不同，FE規定錦標賽只需舉行至少六場，最多15場比賽。這個星期在意大利進行兩場，FE月底將在西班牙巴倫西亞再多兩場。連同2月底在中東沙地首2場比賽的話， 屆時FE已達六場的最低場數要求。因此，季末車手及車隊冠軍將仍可獲頒世界冠軍名銜。搞掂。這對暫時領先FE車手龍虎榜的平治 F1後備車手Nyck de Vries或其他持份者來說是重要的，因為合憲合法是重要的，因為世界冠軍就是世界冠軍。

這兩場在羅馬舉行的FE比賽是在一條經過改動的「新賽道」舉行。新賽道共有19個彎，長3.385公里，是FE有史以來第二長的賽程。最長的是已不復再的大陸北京站奧運公園賽道。

羅馬FE賽道途徑多個景點，包括：一）曾舉辦1942年世界博覽會以及1960 年奧運項目的前國會大樓，二）被譽為羅馬「方型鬥獸場」、1940年啟用、現為名牌Fendi總部的意大利文明宮，以及三）旁邊的「羅馬維園」Ninfeo公園等。星期六比賽香港時間10:00pm起步，下周日7:00pm正起步。

丹尼爾 體育主持

周四見報