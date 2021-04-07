英超阿仙奴周三透露，隊中左後衞基蘭泰亞尼在上周六聯賽對利物浦時因跟對手占士米拿碰撞後膝蓋韌帶受傷，需要休戰四至六星期，但幸好不用動手術。雖然此子周四肯定無法為阿仙奴在歐霸盃八強首回合主場對布拉格斯拉維亞時上陣，但應無阻他代表蘇格蘭參加今夏歐洲國家盃。

泰亞尼是在對利物浦時傷出，並要由葡萄牙國腳薛迪索拉斯入替，而經檢查後證實他膝蓋韌帶受傷要休養四至六星期，才可恢復練習。今次更是泰亞尼本季第二次因膝傷缺陣，他季初就曾因膝傷，缺陣六場比賽。

今年23歲的泰亞尼是槍手主力之一，各項賽事至今上陣33場，並射入2球和交出4次助攻，是贏得阿仙奴20/21球季最佳球員的大熱門。不過雖然表現不俗，但原來他今季為槍手聯賽上陣23場勝出率僅為39.1%，反而缺陣時球隊勝出率升至42.9%。或許隨着他勢缺陣至季尾，阿仙奴聯賽成績會或會反彈也不奇。

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