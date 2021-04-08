本來馬德里體育會今季被視為西甲奪冠大熱球隊，不過上輪作客0:1不敵西維爾後，目前球隊在聯賽榜僅領先第2位的巴塞隆拿1分，形勢相當不樂觀。周三馬體會再次受到打擊，就是首席射手蘇亞雷斯在訓練期間拉傷左腿肌肉，提前結束訓練。

自從於歐聯16強不敵車路士出局後，馬體會現時只餘下聯賽一條戰線，只不過球隊對上3場聯賽只贏過1場，成績難言出色。周三馬體會就在官方網站宣佈，今季在聯賽26場攻入19球的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，在周三的操練期間當中受傷，即使這位34歲前鋒因累積足夠黃牌，無緣在周日對陣皇家貝迪斯一仗中登場，但現時恐怕蘇亞雷斯缺陣的時間會更加長。

雖然馬體會在聲明中未有提及到蘇亞雷斯具體的缺陣時間，不過根據西班牙傳媒報道指，左腿肌肉出現受傷的蘇亞雷斯預計至少要休息三周，意味着除了對陣貝迪斯外，就連鬥伊巴、侯爾斯卡以及畢爾包的賽事，蘇亞雷斯亦無法登場。

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