【本報訊】香港划艇隊定出3男3女出戰下月5至7日在東京舉行的東奧亞大區資格賽4項賽事，擁有多項世界室內划艇（滑軌）紀錄的陳至鋒，意外失落輕量級雙人艇席位，他將專注公開組單人艇，並表示不會刻意增磅，有信心可以為香港爭得一個東奧席位。

香港划艇總教練白勵坦言東京近日因疫情反彈取消不少測試賽，擔心東奧划艇亞大區資格賽也受牽連：「奧運資格賽將嚴格遵守『賽事泡泡』，我們只能往來賽場及酒店，一日未開始這比賽，都會擔心東京取消賽事。」港隊已定於5月1日啟程，全隊9人包括3名教練及6位運動員，包括男、女子公開組單人艇的陳至鋒及洪詠甄、男子輕量級雙人艇的趙顯臻、王瑋駿，女子公開組雙人艇的梁穎桉、黃湘儀。

在輕量級雙人艇的港隊選拔賽中，陳至鋒大意失資格，只位列第四，他隨後在公開組單人艇取得參加外圍賽資格，雖然大部份的公開組選手約重90公斤以上，但上月30日滿23歲的阿鋒表示不會增磅：「現在增磅只會增加賽艇的負擔，影響我的速度，我會保持74公斤左右的體重參賽，我有信心挑戰公開組比賽。」阿鋒2月在網上舉行的世界室內划艇錦標賽，曾參加公開組一小時比賽，最後奪第七名。

東奧亞大區資格賽將在位於東京灣台場的奧運場地海之森水上競技場舉行，將決出5個公開組單人艇及3個輕量級雙人艇席位。