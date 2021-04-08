日本傳媒周四報道，政府正考慮讓參與將於7月23日揭幕的東京奧運以及殘奧會的選手優先接種武漢肺炎疫苗。不過日本政府否認有考慮類似的計劃，而有關的報道則引發了網上的批評聲音，有網民在Twiter上發文︰「先給我的祖母！」

日本的疫苗接種工作進展緩慢，自2月開始以來，只有100萬醫護人員接種了第一劑疫苗，老年人會在下周開始獲得接種，而到目前為止，日本只批准了接種輝瑞一種武漢肺炎疫苗。《共同社》引述不願透露姓名的政府消自士報道，為廣大民眾接種疫苗的日期尚未確定，但政府正考慮讓日本運動員在6月底完成接種兩劑疫苗。

私營的《Nippon TV》和其他傳媒都有作出報道，甚至指出建議的時間表表示，健康的年輕運動員會早於一些日本長者完成疫苗接種。然而，內閣官房長官加藤勝信表示︰「聲稱政府正研究相關計劃並無事實根據，政府目前亦無意就此作出討論」，不過，他亦對記者說，日本政府將會密切留意奧委會官員、東京奧運組委以及奧運主辦地點東京市有關運動員健康問題的討論。

網絡上，有關這個計劃的報道受到批評，有Twitter用戶呼籲「所有運動員站出來，說他們不會這樣做。」另一名網民則問︰「你會感謝那些因為遲了接種疫苗而死亡、為奧運獻出了他們生命的老人和病人嗎？」

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