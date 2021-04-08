根據英國每日郵報指，利物浦中場韋拿杜姆與利物浦的合約會在6月到期，不過雙方遲遲未達成續約協議，這位30歲荷蘭中場很大機會季後離隊加盟巴塞隆拿。不過現時紅軍就希望簽入只有18歲的同鄉賴恩格雲貝治，有指這名效力阿積士中場的身價為3,000萬鎊（約3.2億港元），同時車路士亦有意加入競爭。

現年18歲的格雲貝治被認為是歐洲球壇的一名新星，今季為阿積士於各項賽事上陣37場，攻入4球及交出6次助攻，而且年紀輕輕已經為荷蘭國家隊上陣過3場，而且格雲貝治被前阿積士青年軍教練Brian Tevreden稱為比保羅普巴更強的球員。但是這位荷蘭新星就吸引了車路士及曼城等豪門的注意力，故紅軍要簽入格雲貝治的難度不低。

至於今夏合約到期的韋拿杜姆，現時與紅軍仍未達成任何協議，有指紅軍考慮到韋拿杜姆已年屆30，故不願意為他開出一份豐厚的長期合約。此前韋拿杜姆就提過自己對紅軍感到非常滿意，只不過續約一事未有任何進展。

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