基利安麥巴比周三梅開二度，協助巴黎聖日耳門（PSG）作客以3:2擊敗拜仁慕尼黑，在歐聯8強首回合先下一城。麥巴比今季在歐聯已射入了8球，平了法國球員在歐聯單季最多入球。上一輪比賽在PSG以4:1戰勝巴塞隆拿之役連中三元的麥巴比賽後說︰「正如我在巴塞隆拿時所說，我喜歡這類型的比賽及發揮具決定性。」

PSG在16強兩回合以5:2淘汰巴塞隆拿，麥巴比個人射入了4球，今場對拜仁再有突出表現，助球隊取得優勢。麥巴比表示︰「我喜歡與最出色的球員交手，而紐亞是歷來最出色的門將之一。我沒有感到壓力，我在上屆決賽面對他未能取得入球，但我希望可以再次做到。」

麥巴比今季在歐聯射入了8球，追平了2017/18球季的賓耶達以及2001/02球季查斯古特的紀錄，並列為在歐聯單季入球最多的法國球員。他賽後指球隊今場團隊發揮出色，自己因而受惠，他並說︰「面對現時歐洲最佳球隊是難踢的，但這只是第一場比賽，（下星期）我們必須充滿信心應戰及再次發揮團隊精神。」

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