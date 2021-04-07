CF格蘭納達在周四歐霸八強首回合對陣英超球會曼聯，這支球隊在上季升班重返西甲便盡顯黑馬本色，有賴少帥迪亞高馬天尼斯領軍有功。雖然這位40歲的西班牙教頭昔日球員生涯未有太大成就，執起教鞭後卻能領格蘭納達闖出一片天，在另一條路實現他的足球夢。

迪亞高馬天尼斯於2018年接掌格蘭納達時只得37歲，在此前只曾在17/18球季執教奧沙辛拿，領軍經驗並不算多。這位少帥接手後一舉領格蘭納達在西乙取得聯賽亞軍，成功於19/20球季升上西甲，該季曾力壓過巴塞隆拿和皇家馬德里等班霸高踞前列，最終勇奪第七名。

儘管近況不佳，格蘭納達目前在西甲仍排名第九，馬天尼斯透露，自己球員生涯非常勤力，對戰術運用亦有頗深程度了解，但就取不到太大成功：「我腦海裏已有概念，但我技術不太好，身體質素亦不行，但靠策略好和夠勤力，因此在球隊有一席位，不過我知道自己發展有限。」

擔任足球員未幫助他發展更多，但他非常熱愛足球，經常抓住教練和體能師問各種問題，又借閱足球書籍，看些他亦不明白的足球文章，全都源自他對足球的熱情，他坦言自己亦沒想過會教波：「回想起來我也不知自己會成為教練。現時我只會努力成為最好的教練，每場都當作是歐聯看待，即使你從未接近過。」

文：華弟