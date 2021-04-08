巴黎聖日耳門（PSG）周三在歐聯8強首回合作客上屆冠軍拜仁慕尼黑，在主隊狂射31腳並有12次中龍之下，憑表現出色的門將基羅拿華斯成功撲救10次，最終以3:2擊敗拜仁。

根據Opta的統計，PSG是自2014年12月的阿仙奴之後，第一支在歐聯面對對手多達31次射門而在90分鐘內勝出的球隊。阿仙奴當年在作客加拉塔沙雷的比賽中，在對方射門達32次之下以4:1取勝。

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