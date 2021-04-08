街場衞生波見到小朋友同大人踢唔係咩新鮮事，不過如果喺聯賽見到應該會嘖嘖稱奇。喺利比亞就有個11歲男童Eric Marshall，出戰成人職業聯賽，片入面見到佢波衫oversize，身高又同其他人差一大截，不過就踢得有板有眼一啲都唔失禮，雖然話只係第四級聯賽，不過都夠睇到大家拍晒手掌啦！

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