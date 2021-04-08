普捷天奴接替杜曹上任巴黎聖日耳門（PSG）教練一職後，儘管球隊在法甲跌跌撞撞，但歐聯賽場卻先在魯營贈巴塞隆拿4:1，更在周三的八強靠針對性的反擊戰術3:2戰勝衞冕拜仁，普捷天奴功不可沒。賽後這位阿根廷籍主帥大讚球隊表現，同時感謝球員們落場的犧牲精神。

PSG今仗雖然有尼馬及基利安麥巴比等主力前鋒在陣，但中場位置兩名大將馬高華拉堤及里安度柏利迪斯缺陣，同時莫路伊卡迪及祖安巴尼特等倦勤，陣容同樣天殘地缺。不過，就在不被看好之下普捷天奴麾下的PSG半場已經領先兩球，雖然一度被扳平，但最終靠麥巴比再入一球險勝對手。就戰情而言，周三一戰與去季決賽的極為相似，但分野似乎就是PSG球員反擊的把握力，賽後麥巴比就表示普帥在半場時給予球員很大信心，要求各人繼續執行好戰術，最終令球隊贏出這場艱難的比賽。

射門數字為懸殊的31次對6次，控球率、傳球成功次數，角球等拜仁都遠勝PSG，但最終這支法甲班霸贏出比賽，更接連在歐戰連克巴塞及拜仁兩支班霸。普捷天奴賽後除了大讚球隊表現外，亦感謝球員有犧牲精神，「面對全歐洲最好的球隊，球隊的處境非常艱難，但我對結果和球隊的態度都很滿意。很感恩球員們的犧牲精神，我們還有一個回合，希望這樣的表現持續下去。」

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